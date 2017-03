The Circle: il trailer ufficiale italiano del film con Emma Watson e Tom Hanks

Basato sul bestseller "Il Cerchio" di Dave Eggers, arriva nei cinema italiani il 27 aprile prossimo The Circle, il thriller psicologico diretto da James Ponsoldt e interpretato da Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega e Karen Gillan.



Il film vede protagonista la giovane Mae, appena assunta da The Circle, la più grande azienda di tecnologia e social media del mondo, viene subito incoraggiata dal fondatore della società Eamon Bailey a rinunciare alla propria privacy e a vivere la sua vita in un regime di trasparenza assoluta. Si renderà conto ben presto che nessuno è veramente al sicuro quando tutti hanno la possibilità di guardare.



Del film è arrivato online il trailer ufficiale in italiano. Ve lo mostriamo qui sotto: