The Circle: ecco il teaser trailer in italiano del film con Emma Watson e Tom Hanks

The Circle, il thriller psicologico ambientato in un mondo distopico dominato da una potente e invasiva corporation digitale, che uscirà nei cinema italiani il 27 aprile distribuito da Adler Entertainment e Good Films, è tra i film che più attendiamo durante questo 2017.

Le ragioni sono molti semplici: è tratto dal romanzo "Il cerchio" di Dave Eggers, tra gli scrittori americani di maggior talento della sua generazione, è diretto da James Ponsoldt, regista di Serie TV come Shameless e Parenthood e di cui abbiamo apprezzato nel 2015 il film The End of the Tour, dedicato a David Foster Wallace, e, se non bastasse, vede protagonisti Emma Watson, Tom Hanks e le musiche del quattro volte candidato all'Oscar Danny Elfman.



Del film, che vede tra i suoi altri interpreti John Boyega e Karen Gillan, è appena arrivato online il teaser trailer in italiano. Ve lo mostriamo qui sotto:





Protagonista di The Circle è Mae Holland, giovane donna appena assunta da una importante compagnia, "The Circle", leader nella gestione di informazioni web. Pur di far parte della comunità di eletti del Cerchio, Mae non esita ad acconsentire alla richiesta di condividere sul web qualsiasi esperienza personale e trasmettere in streaming la propria vita. Ma se crolla la barriera tra pubblico e privato, non crolla forse anche la barriera che ci protegge dai totalitarismi?