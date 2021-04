The Christmas Show, con Raoul Bova, Serena Autieri e Tullio Solenghi, uscirà a Natale 2021

News Cinema

Una commedia girata in Puglia, The Christmas Show uscirà molto coerentemente il prossimo Natale 2021.

Sono mesi difficili per noi tutti amanti del cinema, di astinenza dalla sala, ma anche caratterizzati da centinaia di set pienamente attivi, facendoci ben sperare su un futuro, il più possibile immediato, pieno di novità da vedere rigorosamente in un cinema.

Novità come The Christmas Show, che arriverà sugli schermi a Dicembre, per Natale. Si tratta di una commedia scritta e diretta da Alberto Ferrari (Un figlio di nome Erasmus, La terza Stella) e prodotta da Pier Paolo Piastra con Viva Productions (tra gli altri, Bene ma non benissimo, Un nemico che ti vuole bene) e la collaborazione di Monica Pedrazzini.

Ad animare questa divertente storia natalizia, in bilico tra il reality e la magia del quotidiano, un cast di richiamo costituito da Raoul Bova, Serena Autieri, Tullio Solenghi, Greg e l’atteso ritorno sul grande schermo di Ornella Muti. Insieme a loro i giovani Alice Ferrari e Giulio Nunziante. Con la Produzione Creativa curata da Maria Rosa Capelli e quella esecutiva da Giangi Foschini, The Christmas Show si avvale della collaborazione della Apulia Film Commission e il Patrocinio della città di Lecce.