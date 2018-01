The Cat in the Hat, la Warner Animation Group realizzerà la versione animata

La Warner Animation Group (WAG) ha siglato un accordo con la Dr. Seuss Enterprises per realizzare una serie di film d'animazione basati sui personaggi e le storie del grande scrittore di racconti per bambini. Il progetto che aprirà ufficialmente questa collaborazione è The Cat in the Hat, la cui preproduzione è già iniziata. A breve sarà infatti annunciato uno sceneggiatore che scriverà l'adattamento cinematografico.

Toby Emmerich, presidente del C.d.A. della Warner, ha così commentato l'accordo: "La nostra compagnia è depositaria di alcuni dei franchise più famosi al mondo, e siamo onorati di aggiungere i titoli del Dr. Seuss a questa library. Con la Warner Animation Group abbiamo davvero rivitalizzato le nostre attività nel campo dei film d'animazione, e questa partnership con la Dr. Seuss Enterprises svilupperà il nostro progresso nell'eccellenza del cinema d'animazione."

A fungere da collante tra le due società sarà Allison Abbate, vice-presidente della WAG. Dopo i successi di The LEGO Movie e The LEGO Batman Movie, la divisione sta ora sviluppando Smallfoot, che uscirà nei cinema il 28 settembre 2018, e il sequel di The LEGO Movie, che invece arriverà in sala l'8 febbraio 2019.

Ricordiamo che nel 2003 Mike Myers era stato il truccatissimo protagonista della versione in live-action di The Cat in the Hat, diretta dallo scenografo Bo Welch. Il film aveva ottenuto un più che discreto successo al botteghino.