The Burnt Orange Heresy: il trailer del thriller con Elizabeth Debicki, Claes Bang, Donald Sutherland e... Mick Jagger!

Bloccato dalla pandemia, il thriller Sony The Burnt Orange Heresy si presenta con il trailer e una nuova data d'uscita. Nel film di Giuseppe Capotondi, Claes Bang, Elizabeth Debicki, Mick Jagger e Donald Sutherland.

È stato presentato l'anno scorso alla Mostra del cinema di Venezia, fuori concorso, il thriller sull'arte The Burnt Orange Heresy, diretto dal regista italiano Giuseppe Capotondi che si è potuto avvalere di un cast di primo piano: Claes Bang, Elizabeth Debicki, Mick Jagger (che torna al cinema dopo vent'anni e non interpretava un grosso ruolo dal 1970, quando uscirono Sadismo e I fratelli Kelly) e il sempre immenso Donald Sutherland.

Bloccato dalla pandemia non appena uscito in sala, adesso il film avrà un'altra chance visto la Sony ha fissato un'altra data, il 7 agosto 2020 (non si conosce ancora l'uscita italiana), e per l'occasione ha diffuso il bel trailer che vi mostriamo. Questa la trama di The Burnt Orange Heresy, tratto dal romanzo omonimo dell'artista, scrittore e critico d'arte Charles Willeford, pubblicato nel 1971, edito in Italia col titolo "Il quadro eretico".

Il mondo dell'arte e la criminalità si incontrano in questo elegante ed erotico thriller neo-noir. Ambientato nell'Italia contemporanea, vede l'irresistibile e carismatico critico d'arte James Figueras (Bang) intrecciare una relazione con una provocante e attraente americana, Berenice Hollis (Debicki). Lui è il classico antieroe con un fascino che nasconde la sua ambizione, mentre lei è una donna innocente che gira l'Europa e si gode la libertà di andare dove desidera. I neo amanti si recano nella lussuosa e opulenta proprietà sul Lago di Como del potente collezionista d'arte Joseph Cassidy (Jagger), che rivela loro di essere il mecenate di Jerome Debney (Sutherland), il solitario J. D. Salinger del mondo dell'arte. Cassidy ha una semplice richiesta: James deve rubare un capolavoro di Debney dallo studio dell'artista, a qualsiasi costo. Mentre la coppia passa il tempo col leggendario Debney, inizia a rendersi conto che niente, dell'artista e della loro missione, è come sembra. Ma James è un uomo dalle nascoste, segrete ambizioni e farà qualsiasi cosa, dall'incendio doloros al furto con scasso all'omicidio, per mandare avanti la sua carriera.