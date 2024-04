The Bride!, Christian Bale è il mostro di Frankenstein nelle prime immagini dall'horror di Maggie Gyllenhaal

News Cinema

Per la nuova versione cinematografica de La moglie di Frankenstein, Maggie Gyllenhaal ha scelto un cast all-star. Le prime immagini di The Bride!, trapelate sui social, sono da brividi. E mostrano Christian Bale e Jessie Buckley nei panni dei protagonisti.

Nelle ultime ore, le primissime immagini direttamente da The Bride! hanno infiammato i social. Sarà Maggie Gyllenhaal, stavolta in veste di regista, a riportare sul grande schermo il mostro di Frankenstein, che avrà eccezionalmente il volto di Christian Bale. La sorella di Jake, dalla sua, non ha solo l'iconico volto di Batman, ma anche un cast di tutto rispetto. Andiamo a scoprire tutto ciò che sappiamo sull'attesissimo horror e a scoprire gli scatti che ritraggono i tenebrosi personaggi.

Le foto che l'attrice e regista newyorchese ha pubblicato sul suo profilo Instagram mostrano un ciak illuminato da una fredda luce blu, che svela il titolo del film. Segue una foto a colori di Jessie Buckley, probabilmente nei panni della 'sposa' che dà il titolo alla pellicola. Infine ecco Bale, intensamente in bianco e nero, che sfoggia cicatrici, un tatuaggio sul petto e un look grunge. I dubbi che sarà lui ad interpretare la spaventosa Creatura, sono pari a zero.

Poco o nulla sappiamo attualmente su The Bride! È noto che è ambientato nella Chicago degli Anni Trenta ma non è chiaro se si tratterà di un vero e proprio remake del film diretto da James Whale nel 1935. A giudicare dalle immagini, è più probabile che Gyllenhaal abbia dato vita ad una rivisitazione in chiave moderna, sulla falsariga di quanto accaduto con Il Corvo di Rupert Sanders (che vedrà protagonista Bill Skarsgård).

Completano il cast pezzi da novante del calibro di Annette Bening e Penélope Cruz. Presenti anche, in ruoli ancora non precisati, Julianne Hough e Peter Sarsgaard (compagno di vita della Gyllenhall e padre delle sue due figlie). La data di uscita è prevista il 3 ottobre 2025.

Maggie Gyllenhaal vanta una carriera costellata di successi e di ottime interpretazioni in film molto apprezzati. Tra questi, citiamo Secretary (2002), Donnie Darko (in cui ha recitato accanto al fratello Jake Gyllenhaal) e Il cavaliere oscuro (2008). L'ultima fatica cinematografica dell'artista risale al 2021 ed è il drammatico La Figlia Oscura, presentato in concorso alla 78ª Mostra del Cinema di Venezia.

Il film, adattamento dell'omonimo romanzo del 2006 di Elena Ferrante, l'ha vista impegnata come regista, sceneggiatrice e produttrice e ha ricevuto 3 nomination ai Premi Oscar. Guidano il cast Olivia Colman, Dakota Johnson e Peter Sarsgaard.