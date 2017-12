The Breakfast Club: una scena tagliata mai vista del cult movie di John Hughes

Se c'è un regista simbolo del cinema americano degli anni Ottanta, questi è senza dubbio John Hughes.

E se c'è un titolo simbolo della filmografia di Hughes, è senza dubbio The Breakfast Club.

Lo sappiamo noi, e lo sanno benissimo anche quelli della Criterion, che pubblicano la più prestigiosa collana di Blu-Ray e DVD del mondo, la Criterion Collection appunto, composta dai titoli e dai registi più importanti della storia del cinema.

The Breakfast Club verrà pubblicato nella Criterion Collection il 2 gennaio, in edizioni ovviamente curatissime e ricche di contenuti speciali: tra i quali c'è una scena tagliata mai vista prima, che vi proponiamo qui di seguito.

La scena, una piccola parte dei quasi cinquanta minuti di footage inedito (che si pensava Hughes avesse distrutto) che saranno offerti nelle edizioni Criterion, vede la Claire di Molly Ringwald cercare invano un dialogo con la Allison di Ally Sheedy. Ovviamente, come da migliore tradizione liceale, in America come in Italia, nel contesto dei bagni della scuola.