The Breakfast Club: il film da vedere e commentare insieme lunedì 13 aprile con SimulWatch

Uno dei grandi classici della commedia americana anni Ottanta, firmato dal grande John Hughes. Appuntamento su SimulWatch lunedì 13 aprile alle 18.

Mettetevi comodi, perché ora si parla di un fim che dire essere "di culto" è dire poco. La visione condivisa di lunedì 13 aprile organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di una delle commedie simbolo degli anni Ottanta, scritta e diretta dal mai troppo celebrato John Hughes, capace di segnare in maniera indelebile tutta una generazione: The Breakfast Club.

L'appuntamento per vedere tutti insieme The Breakfast Club e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato oggi lunedì 13 aprile alle ore 18.

In The Breakfast Club Emilio Estevez, Anthony Michael Hall, Judd Nelson, Molly Ringwald e Ally Sheedy sono cinque liceali che non hanno nulla in comune tranne il fatto di dover condividere la stessa punizione imposta loro dal preside della scuola: rimanere nella biblioteca scolastica dopo la fine delle lezioni per scrivere un tema dal titolo: "Chi sono io?". Dopo l'iniziale reciproca diffidenza, questi cinque ragazzi - ognuno rappresentante di una ben precisa tipologia di adolescente, lo sportivo, il ribelle, il nerd, la reginetta di bellezza e la dark - impareranno a gettare le loro maschere e a stringere un vero e sincero legame.





