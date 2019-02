The Boy Who Harnessed the Wind: recensione del film d'esordio alla regia di Chiwetel Ejiofor

Poche cose riescono a essere pericolose come la voglia di portare al cinema storie vere e edificanti.

Chiwetel Ejiofor non deve essersene preoccupato più di tanto, perché per il film che segna il suo esordio alla regia, The Boy Who Harnessed the Wind, ha scelto di raccontare di William Kamkwamba.

All’inizio degli anni Duemila in Malawi, quando era ancora un ragazzino di nemmeno 15 anni, William sfruttò la sua intelligenza e le conoscenze acquisite in quel poco d’istruzione che era riuscito ad avere per costruire un mulino a vento, a sua volta in grado di alimentare una pompa idraulica con la quale permise alla sua famiglia e al suo villaggio di sopravvivere a una terribile carestia.

Dentro la storia di William, Ejiofor - anche sceneggiatore, a partire dal libro scritto dallo stesso Kamkwamba con Bryan Mealer - riesce a sintetizzare praticamente tutti gli stereotipi e i luoghi comuni che circondano l’Africa, al cinema e non. Il folklore, i costumi, i colori e la natura, certo, ma anche la difficile coesistenza tra la tradizione e l’innovazione, che porta spesso e volentieri un marchio chiaramente bianco, europeo, occidentale.

E qui forse si annida, in maniera anche un po’ scivolosa, quello che è il vero elemento interessante di The Boy Who Harnessed the Wind. Come quando il padre di William, interpretato non casualmente dallo stesso Ejiofor, usa parole cariche di sarcasmo e disillusione nei confronti del modello democratico (occidentale) che sembra aver preso piede nel suo paese; o quando nel film, dopo due funerali, appaiono figure tradizionali e tribali che sembrano voler riaffermare l’importanza della cultura locale a fronte di sepolture, cristiane o musulmane, che comunque sono figlie di una qualche forma di colonizzazione.

Il resto, beh, è tutto quello che ci si può aspettare da un film con questa storia: la divisione del racconto in capitoli che sono stagioni, i personaggi (tutti bellissimi; Aïssa Maïga, mamma di William, su tutti) che patiscono la fame e la fatica; lo sfondo storico-politico che accusa le istituzioni governative; le traversie del giovane protagonista che non si può più permettere di frequentare la scuola, e che perderà la fiducia del padre per poi riconquistarla col suo miracolo.

Un miracolo raccontato nel finale, che è chiaramente enfatico e retorico, che è metaforico delle possibiltità inespresse di un continente e della sua popolazione.

Cui seguono nei titoli di coda, con un pizzico di autolesionismo involontario, le immagini del reale Ted Talk tenuto da William Kamkwamba nel 2007.