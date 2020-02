The Boy 2: il secondo trailer dell'horror con l'inquietante bambolotto Brahms

News Cinema

Esce in America il 21 febbraio il sequel di The Boy, successo a sorpresa di 3 anni fa. Da noi arriverà in primavera. Nel cast Katie Holmes.

Per celebrare il Giorno dell'amicizia americano, conosciuto anche come Make a Friend Day, STXfilms ha diffuso un secondo e ultimo trailer per The Boy 2, con Katie Holmes. Il primo The Boy, con Lauren Cohen protagonista nei panni di una terrorizzata babysitter, era uscito nel 2016. Non riassumiamo la storia per non fare spoiler a chi non ha visto l'originale, che a dire il vero non ci aveva colpito molto, ma che fu un inatteso successo, tanto da esser ritenuto meritevole di un sequel.

Qua, comunque, dopo gli antefatti, la storia sembra ricominciare da capo, con una famiglia che, per aiutare il figlio problematico, si trasferisce in cerca di tranquillità proprio nell'isolata dimora dove sono accaduti i fatti del primo film e dove il già morboso figlioletto troverà sepolto un inquietante bambolotto, Brahms, che diventerà il suo migliore amico. Avendo visto l'antefatto sappiamo più o meno dove andrà a parare, ma dal trailer sembra esserci anche qualche elemento soprannaturale.

Nel cast ci sono anche Owain Yeoman e Ralph Ineson mentre la regia è di William Brent Bell, già autore del primo The Boy. The Boy 2 dovrebbe arrivare nei nostri cinema a primavera.