The Boy 2: ecco il trailer dell'horror in cui torna il misterioso Brahms

Uscirà da noi in primavera il sequel del film del 2016, interpretato stavolta da Katie Holmes.

Non sappiamo quanti di voi abbiamo visto e apprezzato The Boy, l'horror di William Trent Bell, con Lauren Cohen, uscito nel 2016. Per prudenza non vi diciamo nulla sulla trama, ma, comunque fosse, in America ha avuto abbastanza successo di meritarsi un sequel, sempre diretto da Bell, di cui è appena uscito il trailer che vi presentiamo. Da noi The Boy II dovrebbe uscire a primavera, ma non c'è ancora una data precisa.

Nel cast stavolta c'è Katie Holmes, che assieme al marito, si trasferisce col figlio problematico, in cerca di tranquillità, indovinate dove? Giusto: nell'isolata dimora dove sono accaduti i fatti del primo film e dove il già morboso figlioletto troverà sepolto un inquietante bambolotto, Brahms, che diventerà il suo migliore amico. Avendo visto l'antefatto sappiamo più o meno dove andrà a parare, ma dal trailer sembra esserci anche qualche elemento soprannaturale.