The Bluff, Zoe Saldana piratessa in un film prodotto dai fratelli Russo: c’entra Jack Sparrow?

In futuro non c'è soltanto il ruolo di Neytiri nei sequel di Avatar per Zoe Sadana, ma anche un film Netflix su una piratessa intitolato The Bluff. Che rapporto ha con la saga di Pirati dei Caraibi?

La bella Zoe Saldana non deve pensare soltanto ai sequel di Avatar nei prossimi mesi. L'attrice sarà infatti protagonista anche di un film incentrato su una piratessa. Il progetto ha forse qualcosa a che vedere con la saga di Pirati dei Caraibi? Domandarselo è lecito, perché, se ben ricordate, la Saldana aveva interpretato un ruolo in Pirati dei Caraibi: La maledizione della prima luna. Il nuovo film si intitola The Bluff e sappiamo che Netflix è appena riuscita ad accaparrarselo, anche perché a produrlo sono due registi celeberrimi e garanzia di successo: i prolifici e instancabili fratelli Russo.

Gli sceneggiatori di The Bluff sono Joe Ballarini (Guida per babysitter a caccia di mostri) e Frank E. Flowers, che scriveranno una storia ambientata nell'800 nelle Isole Cayman. Zoe Saldana sarà Ercell, una donna del luogo il cui passato verrà improvvisamente rivelato quando un gruppo di perfidi pirati invaderà la sua isola. Stando a Collider, che è la fonte della nostra notizia, il film dovrebbe mescolare l'azione con la storia (anche se si tratta di una storia inventata), e mettere in contrasto l'eroismo della protagonista con le atrocità commesse dai pirati. In The Bluff ci sarà anche un altro personaggio femminile molto significativo e dobbiamo aspettarci grandi cose dal terribile capo dei pirati.

Tornando alla serie di Pirati dei Caraibi, iniziata nel 2003, Zoe Saldana decise di non proseguire perché l'esperienza de La maledizione della prima luna era stata per lei piuttosto sgradevole. "Non erano le persone giuste per me" - ha raccontato in seguito, specificando che non si riferiva ai colleghi attori, che giudicava strepitosi. A indispettirla erano i rapporti di forza fra chi aveva il controllo del progetto e chi era una semplice comparsa o aveva un ruolo di minor importanza nella troupe: "Era un set molto elitario, ho avuto la tentazione di cambiare lavoro, avevo 23 anni e pensavo: vaff… non mi metterò mai più in una situazione simile, con gente che non mi rispetta perché vede il mio numero sul foglio delle convocazioni e pensa che io non sia importante. Andate a fare in…!".