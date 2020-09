The Blues Brothers: il film da vedere e commentare insieme domenica 6 settembre con SimulWatch

News Cinema

Indimenticale divertimento in giacca, cravatta e cappello su alcune delle note musicali più visceralmente radicate nella cultura americana. L'appuntamento su SimulWatch con The Blues Brothers è per domenica 6 settembre alle 15:30.

La visione condivisa di domenica 6 settembre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un film cult del 1980 che non ha certo bisogno di presentazioni. Diretto da John Landis, The Blues Brothers è un fenomeno di costume che incarnò l'irriverenza di quel periodo a cavallo tra gli anni 70 e 80 la cui comicità, insieme agli intermezzi musicali, continua ad essere irrestistibile ancora oggi. John Belushi e Dan Aykroyd con giacca, cravatta e cappello sono di fatto una delle maggiori icone della storia del cinema. Nel cast, come ben sappiamo, trovano spazio veri e propri monumenti del blues e del soul come James Brown, Cab Calloway, Ray Charles, Aretha Franklin e John Lee Hooker. Tra gli attori in ruoli secondari ci sono Carrie Fisher e John Candy. La prima apparizione dei Jake e Elwood Blues, già interpretati da Belushi e Aykroyd, risale al 1976 e faceva parte di uno sketch musicale del Saturday Night Live.

L'appuntamento per vedere tutti insieme The Blues Brothers e commentarlo con gli amici attraverso la chat di SimulWatch è fissato per domenica 6 settembre alle 15:30.

In una Chicago dei primi anni ottanta, Jake “Joliet” Blues (John Belushi), esce di prigione dopo tre anni e ad attenderlo fuori dal cancello del carcere c’è suo fratello Elwood (Dan Aykroyd). Per prima cosa, i due vanno a trovare Suor Mary “Pinguina” Stigmata, la madre superiore dell’orfanotrofio cattolico dove sono cresciuti. Suor Mary, chiede aiuto ai fratelli Blues poiché ha ricevuto una lettera dell’Ufficio delle Tasse che chiede 5.000 dollari di arretrati. I due fratelli allora, vanno a cercare ispirazione presso la chiesa del Reverendo Cleophus James (James Brown) e qui, gli giunge dall’alto un’illuminazione su come risolvere i problemi economici della Pinguina: riunire tutti i vecchi componenti della loro band musicale.



SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

