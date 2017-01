The Belko Experiment: un nuovo trailer per l'horror di Greg McLean e James Gunn

Noi lo abbiamo indicato come uno degli horror più attesi del 2017 e oggi, con questo secondo breve trailer, The Belko Experiment conferma e aumenta le aspettative. Scritto e prodotto da James Gunn (che prima di finire in casa Marvel aveva realizzato un gioiellino del genere come Slither) e diretto dall'australiano Greg McLean che ci ha regalato Wolf Creek (correte a recuperare la serie tv!), The Belko Experiment è prodotto dalla benemerita Blumhouse, casa degli horror a basso costo ma non stupidi.

Siamo negli uffici di una grande azienda americana in Sud America, per la precisione a Bogotà. Un annuncio avverte gli 80 impiegati presenti: entro due ore, 30 di loro devono essere morti, altrimenti ne verranno uccisi sessanta. E da lì parte un proverbiale gioco al massacro...

Con Tony Goldwyn, Sean Gunn e Michael Rooker nel cast, The Belko Experiment esce in America il 17 marzo e speriamo a breve anche da noi.