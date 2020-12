The Beatles: Get Back, Peter Jackson ci offre un'anteprima esclusiva!

News Cinema

In un video pubblicato su youtube, Peter Jackson dalla sala montaggio ci aggiorna sullo stato di The Beatles: Get Back, il suo attesissimo documentario sui Beatles, e ci offre un'esclusiva anteprima.

Peter Jackson ha appena fatto a tutti i fan dei Beatles un regalo di Natale bellissimo! Come racconta all'inizio del video che vedete integralmente qua sotto, la pandemia ha rallentato anche la lavorazione e dunque l'uscita di The Beatles: Get Back, il suo attesissimo documentario sulla registrazione dell'album poi intitolato Let It Be, per cui può contare su 56 ore di girato mai visto prima. Jackson ci parla dalla sala di montaggio, piena di memorabilia dei Beatles, e ci dà la buona notizia che, essendo la Nuova Zelanda quasi priva del virus, può continuare a lavorare sul film, che è a circa metà montaggio.

Quindi annuncia di aver pensato, per aiutarci a sorridere in questi tempi cupi e ricompensarci della lunga attesa del film che uscirà nel 2021, di offrirci una sneak preview, ovvero un'anteprima esclusiva, che non è un trailer (che vedremo l'anno prossimo), ma un montaggio per darci l'idea dello spirito del film e di quello che vedremo.

Non vi nascondiamo che ci siamo commossi: vedere John, Paul, George e Ringo, con le loro compagne e il loro entourage, a colori, giovani e pronti a ridere e scherzare fa bene al cuore e dimostra che tutta la tensione a cui abbiamo assistito nel vecchio documentario di Michael Lindsay-Hogg Let It Be, non era che una faccia della medaglia e che in sala di registrazione, o sul tetto della Apple Records, i Fab Four si divertivano ancora, anche se di lì a poco avrebbero preso strade diverse.