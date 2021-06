The Beatles: Get Back di Peter Jackson diventa una miniserie per Disney+!

News Cinema

Niente uscita cinematografica per il documentario di Peter Jackson The Beatles: Get Back, che diventa una serie tv per Disney+.

L'attesissimo film sui Beatles di Peter Jackson, che ha avuto il privilegio di poter scegliere tra centinaia di ore di filmati inediti, realizzati durante la registrazione dell'album Get Back, non arriverà nelle sale cinematografiche ma - e questa è una gran bella notizia - è diventato una miniserie di 6 ore, in tre puntate, che uscirà su Disney+ a Thanksgiving, a partire dal prossimo 25 novembre. Le altre due puntate di The Beatles: Get Back verranno trasmesse il 26 e 27 novembre. Bob Iger, presidente della Walt Disney Company, ha dichiarato:

Da fan appassionato dei Beatles quale sono, sono elettrizzato che Disney+ sia la casa di questa straordinaria serie documentaria del leggendario regista Peter Jackson.

Nel dicembre del 2020 Peter Jackson aveva mostrato ai fan un'anteprima esclusiva di quello a cui stava lavorando e le immagini erano di grande impatto emotivo per chi ha sempre associato quell'album alla rottura dei Fab 4 e ai relativi litigi (anche per via del film realizzato da Michael Linday-Hogg, Let It Be, a cui appartengono le riprese) e li rivedeva anche scherzare e giocare insieme come i vecchi amici che erano.

Questa la nuova dichiarazione di Peter Jackson in merito alla nuova versione del film:

Per parecchi versi, le notevoli riprese di Michael Lindsay-Hogg hanno catturato molte storie diverse. Una storia di amici e di individui, una storia di fragilità umana e di una partnership divina. È il racconto dettagliato del loro processo creativo, con la creazione di canzoni leggendarie sotto pressione, sullo sfondo del clima sociale dell'inizio del 1969. Ma non è nostalgico: è crudo, onesto e umano. In sei ore, conoscerete i Beatles con un'intimità che non avreste mai ritenuto possibile.

Forse non i più giovani, ma noi, vi assicuriamo, abbiamo già i brividi!