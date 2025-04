The Beatles: confermati cast, titolo e data di uscita dei quattro film di Sam Mendes!

News Cinema

Al CinemaCon di Las Vegas, Sam Mendes ha annunciato il cast dei quattro film biografici sui Beatles. Ecco la prima foto ufficiale degli attori che interpreteranno i quattro ragazzi di Liverpool e la data di uscita dei lungometraggi, ciascuno dedicato ad un membro della band.

Non ci sono sorprese, ma finalmente abbiamo l'ufficialità! Al panel Sony del CinemaCon di Las Vegas, il regista Sam Mendes è intervenuto per anticipare i dettagli più importanti sui quattro film biografici dedicati a ciascun membro dei Beatles. I nomi degli interpreti dei volti dell'iconica band inglese circolavano da tempo e i rumor non si sbagliavano. Altre informazioni degne di nota sono il titolo ufficiale e il periodo in cui i lungometraggi raggiungeranno le sale cinematografiche!

Harris Dickinson sarà John Lennon; Paul Mescal interpreterà Paul McCartney; Barry Keoghan presterà il volto a Ringo Starr e Joseph Quinn si calerà nei panni di George Harrison (non Charlie Rowe, altro nome quotato con insistenza). I quattro biopic interconnessi hanno ufficialmente trovato i loro Fab Four! A produrre è Sony e l'uscita dei quattro film è prevista per aprile 2028. Al CinemaCon, Mendes ha anche presentato dei filmati inviati dagli attori coinvolti.

L'effetto sorpresa è stato boicottato in primis da Ridley Scott. Mesi fa, parlando di un ipotetico terzo capitolo de Il Gladiatore, il regista si è lasciato sfuggire che Mescal sarebbe stato impegnato sul set dei film sui Beatles. Di recente, inoltre, Ringo Starr, oggi 84enne, ha indirettamente confermato che sarebbe stato Keoghan ad interpretarlo.

"I Beatles hanno cambiato la mia comprensione della musica - ha dichiarato il regista di American Beauty - Cerco di fare un film su di loro da anni". Ha poi descritto i film, collettivamente chiamati The Beatles – A Four-Film Cinematic Event, come "la prima esperienza cinematografica da vedere insieme". Le riprese dureranno circa un anno e potrebbero cominciare a metà del 2025 nel Regno Unito.

Ciascuno dei biopic sarà raccontato dal punto di vista di uno dei ragazzi di Liverpool: le quattro storie interconnesse confluiranno nel racconto di una delle più grandi band della storia. Girava voce che i quattro film biografici, sarebbero usciti nello stesso giorno, ma Mendes non è stato preciso a riguardo. Il progetto, ad ogni modo, segna una svolta storica, perché è la prima volta che Apple Corps Ltd., che supervisiona il catalogo musicale della band, e i Beatles concedono i diritti completi sulle loro biografie e la loro musica per un lungometraggio.

La strada che Mendes ha intrapreso è decisamente ambiziosa ed insolita nel mondo del cinema e questo non fa che accrescere le aspettative. "Sono onorato di raccontare la storia della più grande rock band di tutti i tempi e sono emozionato di sfidare la nozione di cosa costituisca un viaggio al cinema" ha affermato il regista britannico a febbraio 2024.