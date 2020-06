The Beach House: la vacanza al mare diventa un incubo nel trailer di un nuovo horror

News Cinema

Debutterà in streaming negli USA il 9 luglio The Beach House, cosmic-body horror che promette di essere assai interessante.

Dopo aver circolato per i festival di settore nei mesi autunnali del 2019, si prepara a debuttare sulla piattaforma streaming di riferimento per gli appassionati di horror statunitense, Shudder, un nuovo film dal titolo The Beach House, di cui è stato diffuso online il primo trailer e che pare piuttosto interessante.

Scritto e diretto dall'esordiente Jeffrey A. Brown, e interpretato da Liana Liberato, Noah Le Gros, Jake Weber e Maryanne Nagel, The Beach House racconta la storia, sospesa tra suggestioni cosmico-lovecraftiane, e il glorioso body horror degli anni Ottanta, di una coppia di ragazzi che, in vacanza insieme in una bella e isolata casa sulla spiaggia, prima riceve la visita inaspettata di una coppia più anziana, formata dai vecchi amici del padre del ragazzo, e poi inizia a vedere la sua idilliaca vacanza tramutarsi in un incubo angoscioso e surreale quando strani fenomeni iniziano ad accadere, e una sorta di contagio sembra diffondersi tra gli ospiti di quella casa.

The Beach House debutterà il 9 luglio negli USA su Shudder, e ancora non sappiamo quando sarà possibile vederlo in Italia.

