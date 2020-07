The Bay of Silence: Olga Kurylenko madre psicotica nel trailer del film con Claes Bang

News Cinema

Nel cast del thriller The Bay of Silence, di cui è appena uscito il trailer, Olga Kurylenko, Claes Bang e Brian Fox.

Vertical Entertainment ha appena diffuso il trailer di The Bay of Silence, un thriller al femminile scritto da Caroline Goodall e diretto dalla regista olandese Paula van der Oest, con Olga Kurylenko (una delle celebrità ad essersi ammalata di coronavirus) e Claes Bang nei ruoli principali, coadiuvati da Brian Cox.

Il film è tratto dal romanzo omonimo del 1986 della scrittrice inglese Lisa St. Aubin de Terán.

La storia segue Will (Bang) quando, dopo aver avuto un terzo figlio da Rosalind (Kurylenko), è costretto a seguirla per tutta l'Europa quando lei scompare coi figli. Dopo averli trovati in un paese remoto nel nord della Francia, l'uomo scopre con orrore che l'ultimo nato è morto misteriosamente e decide di scoprire la verità, trovandosi in contrasto con l'ex patrigno di Rosalind, Milton (Cox) che vuole nascondere la verità per ragioni personali.

The Bay of Silence uscirà on demand e digitale il 14 agosto negli Stati Uniti, il 28 agosto al cinema in Inghilterra e dove sarà possibile.