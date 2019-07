The Batman: Vanessa Kirby probabile Catwoman nel film di Matt Reeves?

News Cinema

Si tratta solo di una voce, siamo pur sempre in fase di casting.

Nessuna news riguardante The Batman di Matt Reeves supererà mai l'annuncio di Robert Pattinson nei panni di Batman, ma forse una voce affiorata nelle ultime 24 ore potrebbe andarci vicino: secondo il sito Geeks WorldWide (che tempo fa comunque rivelò correttamente i due precedenti candidati alla parte di Bruce Wayne, cioè Nicholas Hoult e Aaron Taylor-Johnson), il regista starebbe al momento scegliendo la sua Catwoman. Tra le papabili ci sarebbe Vanessa Kirby, classe 1988, vista nell'ultimo Mission: Impossible - Fallout e principessa Margaret in The Crown, parte foriera per lei di una nomination ai Primetime Emmy. Vanessa sarà nel cast dell'imminente Fast & Furious - Hobbs & Shaw e nel Mr. Jones di Agnieszka Holland.

Ripetiamo: non si tratta di un annuncio ufficiale, qualcuno mette persino in guardia nel considerare effettiva la presenza di Catwoman nel film basandoci solo su questo scoop, però da The Batman, in arrivo nel giugno 2021, ci stiamo abituando ad aspettarci di tutto, dopo la "nomina" di Pattinson.