The Batman, tre character poster con i protagonisti

Batman, Cat Woman e Pinguino si mostrano in tre character poster di The Batman, mentre si avvicina l'uscita del film di Matt Reeves, prevista per il 3 marzo.

The Batman sarà nei cinema italiani il 3 marzo, quindi è tempo di scaldare i motori con tre character poster, una prima tranche che rappresenta i protagonisti principali del film di Matt Reeves con Robert Pattinson. Chi è raffigurato in questi poster del film più lungo mai dedicato espressamente a Bruce Wayne?



The Batman, ecco i primi tre character poster del film con Robert Pattinson

I tre character poster diffusi di The Batman rappresentano lo stesso Bruce Wayne alias Robert Pattinson in costume, la Cat Woman di Zoe Kravitz e il Pinguino di Colin Farrell, che come sappiamo avrà in futuro anche una serie spin-off su HBO Max in streaming. Stando a ripetute dichiarazioni del regista e cosceneggiatore Matt Reeves, The Batman abbraccerà l'anima più "gialla" del fumetto di Bob Kane, perché un Bruce Wayne già Batman da poco tempo (quindi non siamo dalle parti dell'origin story) unirà le sue forze con quelle di Gordon (Jeffrey Wright) per venire a capo di una serie di omicidi: sono firmati dall'Enigmista (Paul Dano), che però sembra scegliere i bersagli per comunicare qualcosa...

Nel cast ci sono anche John Turturro (Carmine Falcone), Andy Serkis (Alfred) e Peter Sarsgaard (il procuratore distrettuale Gil Colson). Leggi anche The Batman: Robert Pattinson ama tutti tutti i Batman cinematografici