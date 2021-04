The Batman, Robert Pattinson: "Ogni frase che dico può offendere un fan"

News Cinema

Non del tutto ironicamente, Robert Pattinson ci spiegò la tensione che ha provato nell'interpretare e promuovere The Batman di Matt Reeves.

Sono ancora molti i mesi che ci separano da The Batman di Matt Reeves, in uscita nel marzo 2022, ma non sono soltanto i fan di Bruce Wayne a essere in fibrillazione: Robert Pattinson non è da meno, seppur da un altro punto di vista. Già contestato preventivamente all'annuncio della sua interpretazione del film, come d'altronde capitò a Ben Affleck e persino a Michael Keaton prima di lui, in un'intervista con NPR l'attore allentò già il suo naturale distacco ironico, ammettendo una certa tensione. Aveva però anche delle idee sul perché tutti (lui compreso) si dovrebbero tranquillizzare. Ecco le sue parole:

Ci ho pensato molto. È buffo, ho fatto un sacco di film in cui interpreto personaggi diciamo... parzialmente mostruosi. E ogni volta che li ho pubblicizzati, a nessuno importava come ne parlassi. Invece mi sono appena reso conto che ogni singola volta che dico anche solo una frase su Batman, praticamente offendo schiere di fan. Però, voglio dire, la cosa interessante di Batman è che è stato interpretato in così tante maniere diverse... I fumetti coprono parecchi approcci, così come i film. Se dicessi a te stesso di interpretare Batman in modo "storicamente accurato", beh, potresti interpretarlo letteralmente in qualsiasi modo. Mi sembra che sia la filosofia con cui Matt Reeves sta dirigendo il film e sulla quale punta.