The Batman: Robert Pattinson nel teaser dal DC FanDome dell’atteso ritorno della saga

News Cinema

In occasione della convention online DC FanDome, vi presentiamo in anteprima il primo teaser trailer di The Batman, il ritorno della celebre saga con Robert Pattinson protagonista.

Grandi novità per tutti colori i quali hanno seguito, o no, la convention online DC FanDome, momento di presentazione dell’immediato futuro degli adattamenti Warner per il cinema e la televisione dei mitici fumetti della DC. Vi presentiamo infatti le prime immagini video, il teaser, dell’attesissimo The Batman, con Robert Pattinson nei panni dell’uomo pipistrello. È stato in prima persona il regista Matt Reeves a introdurlo agli appassionati, in quello che possiamo definire senza paura di essere smentiti il main eventi della convention.

Un evento che nasce dalla voglia di tenere alta l’attenzione del pubblico, nonostante sia stata girata solo una parte del film, meno di un terzo, prima della sospensione per la pandemia dello scorso marzo. Si può notare l’atmosfera da thriller anni ’70 di The Batman, in cui viene introdotto un Batman (Bruce Wayne) più giovane di quello a cui siamo abituati, impegnato a diventare the World’s Greatest Detective, il più grande detective del mondo. Come dice Matt Reeves, “Batman si trova ancora in una situazione in cui cerca di capire cosa può fare per cambiare il posto in cui vive”

In The Batman ci sono anche Zoe Kravitz nei panni di Catwoman, Paul Dano come l’Enigmista, Colin Farrell è il Pinguino, John Turturro il boss mafioso Carmine Falcone, Jeffrey Wright è il commissario Gordon, Andy Serkis l’insostituibile Alfred, infine il procuratore distrettuale di Gotham City, Gil Colson, è interpretato da Peter Sarsgaard. Molti di questi personaggi sono anch’essi in cerca della propria identità.

The Batman uscirà nelle sale mondiali il 1 ottobre 2021.

Ecco le immagini in anteprima del teaser del film. Che ne pensate, siete sorpresi, soddisfatti, delusi?