The Batman, Robert Pattinson e Christopher Nolan ne hanno discusso durante Tenet?

Tenet è diretto da Christopher Nolan, regista di una grande trilogia di Batman, mentre il nuovo Bruce Wayne è Robert Pattinson, nel cast dello stesso Tenet. Possibile che non si siano detti nulla?

Con il teaser trailer di The Batman da poco pubblicato e Tenet in sala da qualche giorno, potrebbe sfuggire che il film di Christopher Nolan ha fatto incontrare sullo stesso set l'autore di un'amata trilogia di Batman con Robert Pattinson, futuro interprete di Bruce Wayne nel film di Matt Reeves in uscita nell'ottobre 2021. Non è sfuggito però al CNA Network di Singapore: in un'intervista hanno chiesto ai due se, magari in una pausa delle riprese di Tenet, non abbiano discusso della cosa... Pattinson ha raccontato un aneddoto divertente.



The Batman: Il Teaser Trailer Ufficiale dal DC Fandome - HD

E' da ridere, perché Chris è sempre così riservato sui suoi film, mentre io dovevo mantenere l'assoluto riserbo sulla faccenda di Batman. Allora ho mentito a Chris, non gli ho detto che andavo a fare un provino, ho detto che avevo un'emergenza familiare. Non ho finito nemmeno di dire "emergenza familiare" che lui subito: "Vai a fare il provino per Batman, vero?"

Era abbastanza prevedibile che Christopher Nolan dovesse sapere qualcosa delle manovre su The Batman: non perché ci stesse lavorando, quanto perché è legato ormai da quasi vent'anni alla Warner Bros, major dietro a Tenet, così come artefice dei cinecomic tratti dalla produzione DC. Nolan dal canto suo non ha avuto molto da dire sull'argomento, limitandosi a tranquillizzare Pattinson...

Non è venuto mica a chiedere consigli, abbiamo mantenuto un rispettoso silenzio sulla questione fino alle ultime fasi della lavorazione di Tenet. Abbiamo detto un paio di cose, scherzato un po'. Abbiamo giusto conversato su alcuni aspetti di quello che lo attendeva. Io comunque sono felicissimo che sia stato scelto, per me farà un lavoro eccellente, sono entusiasta all'idea di vedere cosa farà col personaggio.