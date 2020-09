The Batman: ripartono le riprese dopo la pausa per la positività di Robert Pattinson

News Cinema

Giorni non facili per The Batman, dopo l’annuncio della positività al Covid-19 del suo protagonista Robert Pattinson e conseguente stop alle riprese, si riparte finalmente con il kolossal cinecomic della Warner DC Comics.

In giorni non facili per il cinema, arriva finalmente una buona notizia: The Batman torna al lavoro sul set londinese dei Leavesden Studios. Le riprese erano state sospese il 3 settembre scorso, solo due giorni dopo il ritorno seguito alla sosta per la pandemia, con il film girato al 25%, a causa della positività al Covid-19 del protagonista in persona, con alter ego: Robert Pattinson. Nel frattempo si è lavorato comunque alla costruzione di alcuni set, ma le macchine da prese sono rimaste spente.

Adesso via libera, come ha confermato un portavoce della Warner Bros a Variety. In realtà la major non ha mai confermato l’identità della persona trovata positiva, né aggiornato sulle sue condizioni di salute o se altri membri della troupe o del cast siano stati a loro volta colpiti dal coronavirus.

The Batman vede nel cast, come noto, anche Paul Dano, Zoe Kravitz, Colin Farrell, Andy Serkis, Peter Sarsgaard, John Turturro e Jeffrey Wright, per la regia di Matt Reeves. L’uscita del film era già stata spostata dal giugno all’ottobre 2021.

