The Batman, quasi certa l'assenza di Ben Affleck nel film di Matt Reeves

Ormai è praticamente sicuro: The Batman di Matt Reeves, nelle intenzioni della Warner Bros e della DC Comics primo atto di un nuovo franchise dedicato al personaggio di Bob Kane, non vedrà Ben Affleck nel ruolo del protagonista. La notizia è arrivata come voce al margine di una comunicazione: Geoff Johns, autore della prima stesura di The Batman insieme allo stesso Affleck, ha lasciato il suo ruolo di presidente della DC Entertainment.

Da tempo si vociferava di un abbandono di Affleck, contestato dalla prima ora da molti fan del personaggio (ma a dir il vero accolto poi non troppo male dopo Batman V Superman). Il fatto stesso che tempo fa si fosse parlato di un Jake Gyllenhaal corteggiato da Reeves per Bruce Wayne, era un segnale dell'imminente voltata di spalle di Ben. Gyllenhaal adesso dovrebbe essere fuori dai giochi per aver accettato la parte di Mysterio in Spider-Man Homecoming 2. Certo, si potrebbe obiettare che Josh Brolin è Thanos in Avengers: Infinity War e Cable in Deadpool 2, ma va ricordato che, a dispetto delle major differerenti, si tratta sempre di universo marveliano. Apparire in un film DC e in uno Marvel, senza nemmeno la "maschera" della performance capture di Thanos, sarebbe un passo azzardato anche per un talento come Jake (passo peraltro difficilmente avvallato dalla DC/Warner, siamo pronti a scommettere).

Insomma, Matt Reeves è apertamente in caccia del nuovo Batman / Bruce Wayne, e fino ad allora non sapremo quando questo progetto sarà collocato. Si dice comunque che la Warner mediti un approccio parallelo al cinecomic: oltre a mandare avanti il DC Extended Universe con Aquaman e Wonder Woman 2, potrebbero essere realizzati lungometraggi slegati dal canone principale. Si respira un'evidente nostalgia per il tocco autoriale di Christopher Nolan nella sua trilogia del Cavaliere Oscuro...