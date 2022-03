The Batman primo al boxoffice italiano del weekend, mentre trionfa in Usa

News Cinema

The Batman con Robert Pattinson e Zoe Kravitz è primo al botteghino italiano nel weekend, seguito da Uncharted e Belfast. Negli Usa il film DC di Matt Reeves nel frattempo è partito al di là delle aspettative.

Partenza tiepida e non bruciante per The Batman al boxoffice italiano del weekend: il film di Matt Reeves con Robert Pattinson, rilancio molto noir di Bruce Wayne e della sua rabbia, ha incassato nei primi quattro giorni in Italia 3.684.000 euro, comunque con una ragguardevole media di 6.870 euro per sala, distribuito in 536 copie, stando al monitoraggio della Cinetel. Con questo risultato The Batman ha quasi raggiunto il primo weekend nostrano di Eternals (che toccò i 3.856.000), ma per paragoni più calibrati e aspettative nel nostro mercato, vi rimandiamo al pezzo che abbiamo scritto alla vigilia dell'uscita, sottolineando qui comunque che è bastata a rialzare la frequentazione generale delle sale del 65%. Qual è stata invece la performance del lungometraggio negli Usa? Leggi anche The Batman, il boxoffice dell'esordio in Italia, le aspettative negli Usa The Batman: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Trionfale. In Nord America si prevedeva per The Batman la possibilità che il film fosse il primo nel 2022 a toccare i 90-100 milioni di dollari nei primi tre giorni, invece il lavoro DC Comics / Warner Bros. ne ha portati a casa ben 128. Tenendo presente la durata di tre ore, è un grande risultato, che porta il bottino mondiale del nuovo Uomo Pipistrello già a 248.500.000 dollari. Scommessa vinta. Se il buongiorno si vede dal mattino, Pattinson può cominciare a prepararsi ai sequel.

Ritornando in Italia, al secondo posto troviamo Uncharted con Tom Holland, adattamento del videogioco Sony / Naughty Dog. Ha registrato altri 605.000 euro, per un totale italiano finora di 5.138.000. Nel mondo siamo a quota 271.600.000 dollari (anche questi legittimazione di una nuova saga).

Slitta dalla seconda alla terza posizione il commovente Belfast di Kenneth Branagh, rievocazione della sua infanzia nell'Irlanda del Nord, nominato a sette premi Oscar: incassa altri 335.000 euro, 936.000 dal suo esordio nella scorsa settimana.

Cade dal secondo al quarto posto Assassinio sul Nilo, altra fatica di Kenneth Branagh, questa volta anche interprete nei panni dell'Hercule Poirot di Agatha Christie: rastrella 320.000 euro nel fine settimana e raggiunge gli interessanti 4.925.000.

Orgoglioso fanalino di coda della top five è il debutto della commedia Il ritratto del Duca con Jim Broadbent e Helen Mirren, storia vera dell'improbabile furto di un quadro dalla National Gallery nei primi anni Sessanta. La partenza è da 276.600 euro, con buona media per sala di 1.326.



