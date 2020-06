The Batman, Paul Dano alias l'Enigmista: "Una situazione davvero strana"

News Cinema

Paul Dano racconta l'atmosfera che si respirava sul set di Matt Reeves di The Batman, in attesa di ripartire dopo lo stop Covid-19.

Nel prossimo The Batman di Matt Reeves, dal set momentaneamente fermo causa emergenza Covid-19, Paul Dano come sappiamo interpreta l'Enigmista, anche se il suo ruolo in una vicenda ancora tenuta nascosta non è chiaro. Interpellato da The Playlist, Dano non ha potuto rivelare altro, ma ha raccontato le sue surreali sensazioni nel lavorare su un film in questo modo. Ribadisce parole tuttavia entusiastiche per il progetto, che siamo molto curiosi di vedere.

Stavo girando, sono volato a casa per far visita al mio bambino e non mi hanno fatto tornare indietro, una cosa davvero strana. Ma ho una bella sensazione, Matt Reeves per me fa sul serio. Sono rimasto molto sorpreso dal suo copione, secondo me è molto potente. [...] C'è qualcosa di divertente nel mio personaggio e in tutti i personaggi. E' quel tipo di film che non vediamo l'ora di condividere sul grande schermo. Spero che risolveremo questa situazione e saremo lì pronti, gasati per vedere un film di Batman. Ne varrà la pena, sarà fortissimo.

Ricordiamo che, oltre a Dano nei panni dell'Enigmista e Robert Pattinson in quelli di Bruce Wayne, il film vede nel cast Zoë Kravitz come Catwoman e Colin Farrell come Pinguino, più Andy Serkis, Jeffrey Wright e John Turturro rispettivamente interpreti di Alfred, Jim Gordon e Carmine Falcone.