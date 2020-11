The Batman: nelle immagini dall'alto si scorge la batcaverna

News Cinema

Il Daily Mail è entrato in possesso di immagini satellitari del set di The Batman, dove si intravvede anche la batcaverna.

Nella (lunga) attesa che The Batman arrivi nei cinema il 4 marzo 2022, le riprese stanno continuando in Inghilterra con la regia di Matt Reeves e Robert Pattinson nel ruolo principale. Il Daily Mail ha pubblicato per l'occasione un articolo (che trovate qua sotto all'interno del tweet), in cui si vedono le foto dall'alto dell'impressionante set del film, con edifici bruciati e una prima visione (ovviamente esterna) della Batcaverna.

The Batman crew build a sprawling set to recreate Gotham City https://t.co/A3WQNWsvlO — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 24, 2020

Il cast di The Batman, oltre a Pattinson, comprende Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell, Twins Max e Charlie Carver. La trama è incentrata sul secondo anno di Bruce Wayne come Batman. Si tratta di una detective story su una serie di omicidi che introduce il tema della corruzione a Gotham e i legami della famiglia di Bruce.