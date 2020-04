The Batman, lo stato del film secondo il regista Matt Reeves: cambierà qualcosa per l'emergenza?

News Cinema

Da Londra, Matt Reeves aggiorna i fan sullo stato del suo cinecomic e sui suoi piani per continuare la lavorazione.

Le riprese a Londra di The Batman, in origine previsto nelle sale americane nel giugno 2021, come sappiamo sono state interrotte per l'emergenza Coronavirus: cosa fa un regista come Matt Reeves, costretto a fermarsi su un progetto di questa portata? Come ha spiegato a Deadline, non si ferma mai davvero, rimugina sul progetto e coglie l'occasione per prepararsi meglio. Reeves ci spiega questo e altro, specificando però che non ha la minima intenzione di riscrivere il copione (tempo addietro l'aveva descritto dicendo che "Batman indagava su un caso, molto noir").

Ci ho messo due anni a lavorare sulla storia, è un giallo molto preciso che è stato ben pensato da me e dai miei colleghi [accreditato in sceneggiatura con Reeves c'è per ora solo Mattson Tomlin, ndr]. [Non cambio nulla], però penso al registro delle cose. Succede sempre quando giri, nel ciak succede qualcosa che non ti aspettavi, [...] penso ci sia spazio per esplorare alcune di quelle sfumature inaspettate che abbiamo scoperto. Con questi film non hai mai tempo per prepararti abbastanza, perché sono molto complessi, enormi, da molti punti di vista. Ho anche un momento per pensare alle sequenze più ampie che dobbiamo ancora fare, per capire come voglio realizzarle.

Ma quanto di The Batman è stato effettivamente girato? C'è possibilità che le riprese si spostino da Londra?

Al momento non stiamo ufficialmente montando nulla, in pratica abbiamo girato un quarto del film e sto riguardando tutti i giornalieri [i girati di ogni giorno, ndr], guardo i ciak e pianifico quello che verrà. [...] E' troppo presto per dire se lasceremo Londra, io non riesco a immaginare di non finirlo a Londra. La situazione al momento è fluida.