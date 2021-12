The Batman, la Warner indecisa su un particolare cammeo [SPOILER]

News Cinema

Sembra che la Warner Bros sia impegnata a riflettere su uno specifico cammeo nel finale di The Batman. Sarebbe un passo azzardato, tanto che la major e la DC hanno pronta una scena alternativa, nel caso cambiassero idea...

The Batman con Robert Pattinson sarà nelle nostre sale dal 3 marzo 2022, ma nel frattempo pare che il regista Matt Reeves, la Warner Bros e la DC Comics stiano decidendo in merito a un particolare cammeo. Di cosa si tratta e per quale motivo è così spinoso decidere se inserirlo o meno? Naturalmente, premettendo che si tratta di voci (plausibili), entriamo ora in zona spoiler. Leggi anche The Batman: Colin Farrell sarà Il Pinguino anche nella serie tv di HBO Max The Batman: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

The Batman, qual è il cammeo sul quale non è stata presa una decisione [SPOILER]

Non per tutti i fan sarà una novità, ma pare proprio che Barry Keoghan abbia interpretato il Joker per The Batman, in una scena cammeo sul finale, dov'è introdotto come Stanley Merkel, un poliziotto di Gotham City legato a Jim Gordon. Che Keoghan l'abbia sul serio interpretato è praticamente certo, perché suo fratello Eric Keoghan si è involontariamente lasciato scappare la conferma in un post su Facebook poi cancellato.

The Hollywood Reporter però ora riporta che la Warner Bros sta meditando se tornare sui suoi passi. Fino alla scorsa settimana si sono svolte proiezioni di test con due finali diversi, ma il Joker appare solo in uno dei due. Una decisione netta non è stata presa, forse perché presentare un ulteriore nuovo volto per il personaggio, dopo Heath Ledger, Jared Leto e Joaquin Phoenix, non è una mossa da prendere alla leggera. Senza contare che Leto è riapparso in Zack Snyder's Justice League e Phoenix non ha ancora escluso del tutto un suo ritorno (ammesso che quello che abbiamo visto nel suo Joker sia davvero "il Joker" ufficiale). Bruce Wayne inoltre in The Batman già incontra un nutrito parterre di personaggi storici, come l'Enigmista (Paul Dano), Il Pinguino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) e Catwoman (Zoë Kravitz). La situazione in effetti si fa un po' affollata...