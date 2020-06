The Batman: la nuova Batmobile si mostra ancora, il concept artist posta alcune immagini

News Cinema

Chi attende The Batman di Matt Reeves può ora vedere meglio la Batmobile che guiderà Robert Pattinson: ecco il modellino ben illuminato.

Mentre si attende che le riprese di The Batman ripartano in quel di Londra, sono affiorate su Twitter immagini preziose: si tratta di foto scattate al modello di riferimento per la nuova Batmobile, realizzato da Jeff Frost, concept model maker veterano da 25 anni, di recente vincitore col suo dipartimento del premio miglior production design, per C'era una volta... a Hollywood. E' stato proprio Frost a condividere queste fotografie, probabilmente pentendosene subito dopo e rimuovendo il messaggio, ma era prevedibilmente troppo tardi. In realtà lo stesso regista Matt Reeves, se ricorderete, aveva mostrato foto della Batmobile sul set: erano i primi di marzo, poco prima che il lockdown ci disorientasse tutti. Non sempre un concept corrisponde all'oggetto di scena realizzato a grandezza naturale, pronto a essere utilizzato e abitato dagli attori: i veri fan di Bruce Wayne supponiamo avranno di che elucubrare sulle piccole differenze. In ogni caso, almeno queste foto sono più chiare delle precedenti... e possono far sognare i collezionisti!

L'uscita di The Batman nelle sale americane è prevista al momento per l'ottobre 2021.