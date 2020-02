The Batman, l'opinione di Peter Sarsgaard sul lavoro del regista Matt Reeves

News Cinema

Peter Sarsgaard in The Batman di Matt Reeves interpreta il procuratore distrettuale Gil Colson, ecco cosa pensa del film finora.

The Batman sarà in sala nel giugno 2021, ma se vogliamo ingannare l'attesa per il film le cui riprese sono da poco iniziate, ci sono un paio di considerazioni da parte di Peter Sarsgaard, che nel lungometraggio DC Comics / Warner Bros diretto da Matt Reeves interpreta il procuratore distrettuale Gil Colson. Ricordiamo che The Batman comprende nel cast Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, affiancato da Zoë Kravitz (Catwoman), Paul Dano (Enigmista), Jeffrey Wright (Jim Gordon), John Turturro (Carmine Falcone), Andy Serkis (Alfred Pennyworth) e Colin Farrell (Pinguino). Dopo aver letto i commenti di Sarsgaard sull'atmosfera che si respira in questi giorni sul set, ricordatevi di leggere il nostro articolo su tutto quello che sappiamo su The Batman.

"Sono stato in film grossi come questo, ho visto come le cose possono andare bene o andare male. E' proprio bello avere qualcuno al comando che ha proprio il controllo totale di tutto. E' come essere artista e CEO allo stesso tempo, devi essere tutte e due le cose. E' un piacere. [...] Non è edulcorato. C'è un'energia grezza, a livello emotivo è proprio crudo."