The Batman: Jonah Hill non sarà nel cinecomic con Robert Pattinson

News Cinema

L'attore non è più in trattative per interpretare Enigmista o Pinguino nel film di Matt Reeves.

Il mese scorso ci eravamo rallegrati alla notizia che Jonah Hill stava prendendo seriamente in considerazione l'ipotesi di partecipare a The Batman nel ruolo di un cattivo, probabilmente Oswald Chesterfield Cobblepot alias Pinguino oppure il supercriminale dalla maschera viola Enigmista. Oggi, però, Deadline ci informa che l'attore non sarà nel cast del cinecomic di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson senza spiegarci il perché. Ci dice però che la Warner Bros. sta prendendo in considerazione, per la parte di Pinguino, Seth Rogen, che attualmente è nelle nostre sale in Non succede, Ma se succede.... Al momento, gli unici attori certi del film, accanto a Pattinson, sono Zoë Kravitz nel ruolo di Cat Woman e Jeffrey Wright in quello del Commissario Gordon.

The Batman, che è basato su una sceneggiatura scritta dallo stesso Reeves insieme a Mattson Tomlin, uscirà nelle sale americane il 25 giugno 2021. Per Jonah Hill sarebbe stato il primo film tratto da un fumetto. L'attore, che lo scorso anno ha esordito nella regia con Mid90s, film indipendente su un giovane skater, ha una notevole carriera alle spalle. Candidato all'Oscar come miglior attore non protagonista per L'arte di vincere e The Wolf of Wall Street, ha messo da parte un bel gruzzoletto con i franchise di Dragon Trainer e di The Lego Movie (a cui ha prestato la voce) e con 21 Jump Street e 22 Jump Street.