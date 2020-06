The Batman: Joker comparirà nel secondo e terzo film, ma non sarà Joaquin Phoenix

News Cinema

Matt Reeves introdurrà il mitico "villain" affidandolo a un attore ancora da scegliere.

A quanto pare la prossima trilogia di The Batman avrà un nuovo attore per la parte del Joker. Questo sarebbe il piano del regista Matt Reeves, il quale dovrebbe introdurre il più famoso avversario dell’Uomo Pipistrello nel secondo e terzo episodio della nuova saga, anche se si troveranno riferimenti al personaggio già nel primo The Batman. Ricordiamo che lo standalone arriverà nei cinema il prossimo anno ad ottobre e riprenderà a breve le riprese dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia di COVID-19.

Non sarà dunque Joaquin Phoenix a riprendere il ruolo del Joker nei film di Matt Reeves. A questo punto l’attore potrebbe tornare nel personaggio che gli ha fruttato l’Oscar in eventuali sequel del grande successo diretto da Todd Phillips. Joker ha anche vinto il Leone d’Oro alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia.

Ricordiamo infine che il cast di The Batman è composto da Robert Pattinson nel ruolo del Cavaliere Oscuro, a cui si affiancano Zoë Kravitz (Catwoman), Colin Farrell (Pinguino), Paul Dano (Enigmista), John Turturro (Carmine Falcone), Jeffrey Wright (Commissario Gordon) e Andy Serkis (Alfred). Il casting per il ruolo del nuovo Joker non è ancora iniziato: chi vedremo come villain dal sorriso assassino dopo Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto e Joaquin Phoenix?