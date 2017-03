The Batman: Joe Manganiello non è più sicuro che sarà Deathstroke

I recenti cambiamenti nella regia di The Batman, il film dedicato al personaggio con Ben Affleck come protagonista, hanno messo a rischio anche la partecipazione di alcuni attori. A prescindere dal fatto che neanche il titolo è sicuro, l'ingresso di Matt Reeves e lo spostamento nelle date di produzione, dovuto alla riscrittura della sceneggiatura, può appunto creare qualche problema ed entrare in conflitto con altri impegni di lavoro degli interpreti.

Joe Manganiello, intervistato in merito a una sua partecipazione al film nel ruolo di Deathstroke, per cui veniva dato per sicuro, ha allargato le braccia e ha detto "forse, vedremo", come potete vedere nel brevissimo video qua sotto.

Non è la prima volta che un attore, interrogato in merito a un personaggio o a un film, dà una risposta del genere (spesso non sono autorizzati a parlarne e Manganiello era ospite della trasmissione per parlare del suo doppiaggio del film dei Puffi), ma nel caso di The Batman, l'incertezza domina sovrana, per cui la sua risposta è stata subito interpretata in senso negativo.

Se però Manganiello potrebbe non apparire nel film su Batman, apparirà sicuramente in altri film dell'universo DC. Per quanto riguarda The Batman, o come si intitolerà, è meglio non stare troppo col fiato sospeso.



Joe Manganiello on Deathstroke in The Batman... di BatmanNewsCom