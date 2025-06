News Cinema

James Gunn non esclude a priori Robert Pattinson e il suo Batman nel nuovo DCU, ma precisa che è difficile che accadrà.

Non è ancora chiaro chi interpreterà Batman nel prossimo DCU messo in piedi da James Gunn e Peter Safran, eppure la possibilità che sia Robert Pattinson ad indossare il mantello non è stata esclusa a priori. Ad affrontare l’argomento ancora una volta è stato proprio James Gunn, co-presidente dei DC Studios. Pattinson è stato introdotto come il Bruce Wayne di The Batman, film inserito nell’Elseworld DC e che quindi non avrebbe un impatto vero e proprio sul DCU in fase di realizzazione. Al tempo stesso, però, Gunn non esclude un possibile coinvolgimento di Pattinson.

The Batman, James Gunn non esclude Robert Pattinson nel DCU: “Ma è improbabile”

Ai microfoni di Rolling Stone, James Gunn ha affrontato ancora una volta il possibile coinvolgimento di Robert Pattinson come Batman nel suo DCU. Sebbene sia improbabile, il regista non ha escluso questa possibilità lasciando quindi una porta aperta. La scelta del prossimo Bruce Wayne è alquanto imminente, considerato che dovrà apparire in The Brave and the Bold ed è uno dei progetti inseriti nell’elenco da realizzare a stretto giro. Ma se Robert Pattinson interpreterà di nuovo Batman è ancora da chiarire. A detta di Gunn, le possibilità sono superiori allo zero, ma non per questo vicine ad un sì. “Non si sa mai”, ha dichiarato infatti, per poi aggiungere:

Non direi mai zero, perché non si sa mai. Ma è improbabile. Per niente probabile. Direi anche che Batman Parte II non è stato cancellato. Questa è l'altra cosa che sento dire sempre: che Batman Parte II è stato cancellato. Non è stato cancellato. Non abbiamo una sceneggiatura. Matt è lento. Lasciate che si prenda il suo tempo. Lasciate che faccia quello che sta facendo. Dio, la gente è cattiva. Lasciate che faccia quello che vuole.

Le dichiarazioni di James Gunn sottolineano che The Batman 2 è ancora in fase di sviluppo, nonostante le voci di corridoio, per cui Pattinson riprenderà sicuramente il suo ruolo, ma non necessariamente nel DCU.