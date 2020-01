The Batman: iniziate ufficialmente le riprese come annuncia la foto del regista Matt Reeves

News Cinema

Robert Pattinson è il nuovo Cavaliere Oscuro sul set di The Batman di cui sono ufficialmente iniziate le riprese, come testimonia la foto del primo ciak postata dal regista su Twitter.

Con una foto postata su Twitter, il regista Matt Reeves ha annunciato l'inizio ufficiale delle riprese di The Batman.

La fotografia ritrae il ciak con le specifiche tecniche appoggiato ad una poltrona in pelle. Siamo dentro lo studio di Bruce Wayne? È qui che si ambienta la prima scena del film? Oppure siamo al commissariato nell'ufficio del commissario Gordon? Sul ciak si legge che la scena è la numero 17, siamo quindi relativamente all'inizio della storia. Si legge inoltre che l'aspect ratio è 2.39:1 e questa è una bella notizia, perché significa che il formato dell'immagine è widescreen con quell'ampiezza laterale che molti registi preferiscono per l'impatto estetico altamente cinematografico.

Ma non erano già iniziate le riprese di The Batman? Secondo informazioni non ufficiali sì. Si parlava a inizio gennaio di alcuni set allestiti a Londra, qualcosa di funeereo, la possibile morte di un personaggio, e un presunto Robert Pattinson a cavallo di una motocicletta. Gli scatti a testimoniare tutto ciò erano piuttosto sfocati e non si può dire che ci fosse davvero l'attore sul set. Probabilmente si trattava di alcune riprese generiche di raccordo girate dalla seconda unità (ammesso che fossero proprio del nuovo film sul Cavaliere Oscuro).

The Batman, che arriverà nelle sale statunitensi il 25 giugno del 2021, ha come sappiamo Robert Pattinson nel doppio ruolo Bruce Wayne/Batman, il fido maggiordomo Alfred Pennyworth con il volto di Andy Serkis e il commissario Gordon con quello di Jeffrey Wright. La schiera di iconici avversari sarà invece composta da Zoë Kravitz (Catwoman), Paul Dano (Enigmista), Colin Farrell (Pinguino) e John Turturro (Carmine Falcone). Nel cast ci sono anche Peter Sarsgaard in un ruolo ancora non specificato e l’esordiente Jayme Lawason in una parte non rivelata ma che sarà fondamentale per lo sviluppo della trama.

