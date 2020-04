The Batman, il regista Matt Reeves: "Ecco la mia versione di Batman e le mie preferite"

News Cinema

Autore di The Batman con Robert Pattinson, Reeves ha discusso con The Nerdist delle sue preferenze e della sua visione dell'Uomo Pipistrello.

Più o meno tre settimane fa, come vi raccontammo, le riprese di The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson si sono interrotte, lasciando però quindi il tempo a Reeves di chiacchierare con The Nerdist sull'Uomo Pipistrello e dintorni. Nella curiosità che abbiamo di verificare come l'autore stia impostando il suo assolo di Batman per la Warner Bros, ci concentriamo prima di tutto sulla sua visione per il personaggio.

Quello che mi piacerebbe fare è una versione di questo personaggio di Batman non ancora pienamente formata. C'è qualcosa ancora da fare per costruire quello che questa persona sarebbe nel mondo di oggi, per contestualizzarlo bene, nelle sue sofferenze. Perché alla fine della storia quest'uomo fa tutto questo per affrontare un trauma del suo passato.

Le parole di Reeves sono sufficienti a stimolare i fan, che probabilmente si concentreranno a questo punto sulle questioni familiari di Wayne, ma di certo non violano alcun accordo di riservatezza con la Warner. Non sappiamo molto di più del film cointerpretato da Andy Serkis, Jeffrey Wright, Zoë Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano, Peter Sarsgaard e John Turturro, teoricamente in uscita nel 2021. Se tuttavia incrociamo le suddette parole con le preferenze di Matt per gli altri Batman cinematografici, capiamo cosa davvero interessi all'autore e in fin dei conti interessi molto anche a noi: una visione personale.

Io non voglio entrare in questa lunga lista di film su Batman facendone "un altro" e basta. Hanno avuto personalità specifiche. [...] Io per esempio adoro Batman - Il ritorno, Michelle Pfeiffer era pazzesca. [...] Amo la parte in cui il Pinguino scende nelle fogne da bambino. [...] E' una cosa bellissima di Tim Burton quando è al top: ha un suo legame col fantastico che è molto, molto personale.[...]

[E sul Cavaliere Oscuro di Nolan], il nichilismo. Quell'idea che non ci sia nulla che potresti davvero fare contro Joker, perché anche distruggendolo contribuiresti al suo obiettivo. Era un'idea terrificante che raccontava un aspetto della natura umana, una cosa molto profonda.