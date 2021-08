The Batman, il regista e Robert Pattinson: "Non è un'origin story, Bruce sfoga la rabbia"

News Cinema

Il regista Matt Reeves e Robert Pattinson hanno commentato il cupo ritratto di Bruce Wayne che vogliono proporre in The Batman.

Al CinemaCon è stata mostrata una featurette su The Batman, in uscita nel marzo 2022: il film diretto da Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson nel ruolo del protagonista, come si evinceva dal trailer, si propone con un taglio diverso dai precedenti lungometraggi dedicati al personaggio creato da Bob Kane nel lontano 1939. Più noir, più cupo, ma soprattutto più cattivo: leggendo le descrizioni della featurette ancora non diffusa pubblicamente, Pattinson parla di un Bruce Wayne che sta cercando di controllare la propria rabbia e che prende "ogni combattimento come una questione personale". Soprattutto, il regista Matt Reeves ha spiegato quale sia il punto di riferimento "emotivo" di questo nuovo The Batman.

Perché The Batman sarà il film più emotivo mai dedicato a Bruce Wayne

Matt Reeves, nella suddetta featurette dedicata a The Batman, ha spiegato perché l'approccio scelto da lui e dai cosceneggiatori Peter Craig e Mattson Tomlin porterà a un'esperienza diversa, realistica e passionale. Ricordiamo che il cast di The Batman comprende oltre a Pattinson anche Andy Serkis (Alfred), Jeffrey Wright (Gordon), Zoë Kravitz (Catwoman), Colin Farrell (Pinguino), Paul Dano (Enigmista) e John Turturro (Carmine Falcone).

Di "origin stories" ne sono state fatte tante, mi sembra poi che si tenda a spingersi via via sempre più nel fantastico, e allora ho pensato: beh, non abbiamo mai pensato di fare un film concreto in stile Year One [ciclo scritto da Frank Miller nel 1987, ndr], occupandoci di un giovane Batman, però non per raccontarne le origini, ma riferendosi ad esse e mettendolo in crisi profonda. Puoi realizzare qualcosa di molto concreto, fisico. Ho anche pensato che potesse venirne fuori il film di Batman più emotivo di sempre.