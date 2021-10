The Batman: il nuovo trailer in italiano del film di Matt Reeves con Robert Pattinson

News Cinema

Presentato all'evento virtuale DC FanDome 2021, divoriamoci le immagini del primo vero trailer di The Batman con protagonista Robert Pattinson.

A parte qualche estemporaneo assaggio qui e là in questi mesi, l'ultima volta che abbiamo visto un minutaggio soddisfacente di un trailer di The Batman risale ad agosto 2020. E quella era anche la prima volta. Ricorderete il teaser trailer che mostrava Robert Pattinson nel costume del Cavaliere Oscuro, realizzato con il 25% di riprese effettuate fino a quel momento quando la produzione si era fermata per lo scoppio della pandemia. La cupa atmosfera creata dal regista Matt Reeves per questo reboot l'avevamo colta bene, anche grazie alla scelta della canzone dei Nirvana, Something in the Way, perfetta accompagnare le immagini. Stavolta, 14 mesi più tardi, abbiamo il primo vero trailer ufficiale del film che uscirà al cinema in Italia il 3 marzo 2022.

The Batman: il primo vero trailer del reboot del supereroe DC Comics