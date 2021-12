The Batman: Il Bruce Wayne di Pattinson è ispirato a Kurt Cobain

News Cinema

In una lunga intervista a Empire, Matt Reeves, che è il regista di The Batman, ha raccontato di aver pensato a Kurt Cobain dei Nirvana come ispirazione per il Bruce Wayne interpretato da Robert Pattinson. Il cinecomic arriverà in sala il 3 marzo.

Il Batman che ci accingiamo a vedere e ad ammirare in The Batman, e di cui abbiamo avuto un assaggio nel favoloso, cupo e tenebroso trailer del film, non somiglia affatto alle altre versioni cinematografiche del supereroe che hanno attraversato la storia del cinema. A confermarlo è anche Matt Reeves nel corso di un'intervista a Empire. La sua dichiarazione più interessante riguarda la somiglianza fra Robert Pattinson alias Bruce Wayne e Kurt Cobain, leader dei Nirvana e mito musicale anni '90 morto suicida a 27 anni nell'aprile del 1994. Se ciò non ci stupisce è perché all'inizio del primo trailer del film abbiamo riconosciuto "Something in the Way", uno dei brani più celebri della band grunge americana.

La dichiarazione di Matt Reeves su Batman come Kurt Cobain

Ecco cosa ha detto Matt Reeves a Empire sul Batman di Robert Pattinson che ricorda in qualche modo Kurt Cobain. Il regista ha scritto la prima parte del suo film ascoltando proprio "Something in the Way", e questa è la ragione per cui l’ha scelta per le immagini promozionali del film:

E’ stato allora che ho pensato che, invece di rendere Bruce Wayne il playboy che siamo abituati a vedere, c'era un'altra versione del personaggio: l'uomo che aveva attraversato una grande tragedia e si era autorecluso. Così ho cominciato a individuare delle analogie con Last Days di Gus Van Sant e a pensare a quella versione inventata di Kurt Cobain chiuso in una casa in rovina.

Presentato nel 2005 al Festival di Cannes, Last Days raccontava la marcia verso la morte di Kurt Cobain. Il film ricostruiva gli ultimi giorni dell'artista, interpretato da Michael Pitt. Matt Reeves ha spiegato poi che il suo Batman non è il girandolone mondano a cui siamo abituati, l'uomo elegante che partecipa ai party esclusivi di Gotham City. No, il supereroe di Pattinson, che con quella matita nera sbavata sotto gli occhi ci ricorda tanto Robert Smith dei Cure, ha rifiutato i bei vestiti, preoccupando non poco il suo maggiordomo Alfred, che ha il volto di Andy Serkis. Sempre ad Empire il regista ha confessato di aver voluto Robert Pattinson dopo averlo visto in Good Time, film dei fratelli Safdie ambientato in una notte un po’ allucinata durante la quale un uomo si prodiga per tirare fuori dal carcere il fratello handicappato.

In quel film potevi davvero vedere la sua vulnerabilità e disperazione, ma anche intuire la sua forza. Ho pensato che fosse un buon mix dei due elementi. E poi somiglia a Kurt Cobain là, perché ha un look da rockstar. Nello stesso tempo, però, ti rendi conto che potrebbe anche essere un uomo che si è autosegregato.

Interpretato anche da Jeffrey Wright, Colin Farrell, Zoë Kravitz, Paul Dano, John Turturro e Peter Sarsgaard, The Batman invaderà le nostre sale il prossimo 3 marzo.