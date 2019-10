The Batman ha trovato la sua Catwoman: sarà Zoë Kravitz!

News Cinema

L'attrice raggiunge così Robert Pattinson, Jeffrey Wright e Jonah Hill.

Zoë Kravitz ha ottenuto il ruolo di Selina Kyle/Catwoman nel prossimo The Batman che sarà come noto diretto da Matt Reeves. L’attrice raggiunge così i già confermati Robert Pattinson che sarà Bruce Wayne/Batman, Jeffrey Wright nel ruolo del Commissario Gordon e Jonah Hill che invece interpreterà un antagonista non ancora annunciato. Alcune voci non confermate in passato ipotizzarono si tratti del Pinguino.

Come noto The Batman uscirà nei cinema americani il 25 giugno 2021 e sarà incentrato sulle avventure di detective dell’Uomo Pipistrello nella sua Gotham City. Reeves ha annunciato che nel film vedremo una galleria di “villain” che Batman incontrerà nel suo percorso verso la verità, è quindi lecito aspettarci altri attori inseriti nel cast in ruoli iconici.

La Kravitz ha un rapporto di collaborazione con la Warner, per cui ha realizzato blockbuster come Mad Max: Fury Road, Animali fantastici e dove trovarli e il suo sequel. Da notare che l’attrice ha già dato voce a Catwoman in LEGO Batman – Il film. Recentemente abbiamo visto l’attrice nella seconda stagione di Big Little Lies, mentre il futuro le riserva il dramma musicale Viena and the Fantomes e la serie TV Alta fedeltà, ispirata al romanzo di Nick Hornby da cui Stephen Frears ha tratto il cult-movie con John Cusack e Jack Black.