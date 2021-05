The Batman: fan in subbuglio per l'aspetto dell'Enigmista di Paul Dano

News Cinema

The Riddler, ovvero l'Enigmista, uno dei villain, interpretato da Paul Dano in The Batman, diventa virale sui social dopo la comparsa dell'illustrazione per un calendario coi personaggi del film.

Si è scatenata una vera e propria tempesta sui social in America quando è apparsa un'illustrazione che rappresenterebbe The Riddler, l'Enigmista, interpretato da Paul Dano nel prossimo The Batman. Si tratta di immagini che - si dice - appartengono a un calendario collegato con il film di Matt Reeves. Lo stupore (e in molti casi l'entusiasmo) sta nell'aspetto di questo Riddler, rivelato brevemente anche nel trailer e decisamente diverso da tutti quelli che abbiamo fin ora conosciuto. Secondo i commenti di molti, il nuovo look del personaggio ricorda il disegno di un vero e mai catturato assassino seriale, il famigerato Killer dello Zodiaco, attivo in California sul finire degli anni Sessanta, a cui David Fincher Fincher ha dedicato il suo bellissimo Zodiac.

Nel film, appunto, il Batman di Robert Pattinson è proprio sulle tracce di un assassino seriale noto come The Riddler, che lascia indizi sulla scena dei suoi omicidi. In attesa di vedere Paul Dano in azione, sotto potete trovare le immagini che hanno fatto scalpore sul web.

La lavorazione di The Batman è stata particolarmente lunga per via delle interruzioni dovute alla pandemia, ma le riprese sono terminate da tempo e il film lo vedremo nel marzo 2022.

