The Batman: ecco un nuovo trailer del film con Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro

News Cinema

Questo nuovo video, appena apparso online, si intitola "The Batman and the Cat". E sì, il gatto in questione è la Catwoman di Zoë Kravitz. The Batman debutterà nei cinema italiani il 3 marzo 2022.

Mentre Spider-Man: No Way Home continua la sua solitaria marcia milionaria ai botteghini italiani, ecco arrivare online un nuovo trailer del film che riporta al cinema, in una nuova incarnazione, un personaggio altrettanto amato e popolare: Batman.

Il nuovo film sul Cavaliere Oscuro - che questa volta sarà interpretato da Robert Pattinson e la cui caratterizzazione è stata ispirato dal Kurt Cobain raccontato da Gus Van Sant in Last Days - si intitola The Batman ed è diretto da Matt Reeves, e debutterà nei cinema italiani il prossimo 3 marzo. Il 3 marzo del 2022. Ma questo dovreste saperlo un po' tutti.

Questo nuovo trailer di The Batman si intitola "The Batman and the Cat", dove il gatto in questione è ovviamente Selina Kyle, alias Catwoman, interpretata nel film da Zoë Kravitz: ovviamente perché, oltre a una serie di spettacolari scene d'azione, alla presenza della nuova Batmobile, e al raccontare della sfida lanciata dal The Riddler di Paul Dano) a Batman, il video dedica largo spazio a Selina, al suo alter ego e al suo rapporto col Caped Crudader.

Vedere per credere.

The Batman: il nuovo trailer "The Batman and the Cat"





Due anni trascorsi a pattugliare le strade nei panni di Batman, incutendo timore nei cuori dei criminali, hanno immerso Bruce Wayne nelle ombre di Gotham City. Contando solo su pochi alleati - Alfred Pennyworth, il tenente James Gordon - tra la corruzione di funzionari e figure di alto profilo, il vigilante solitario si è innalzato a unica incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini.

Quando un killer inizia a prendere di mira l'elite di Gotham con una serie di sadiche macchinazioni, una sequenza di indizi criptici spedisce il Più Grande Detective del Mondo in un'indagine nel sottobosco criminale, dove incontra personaggi come Selina Kayle / Catwoman, Oswald Cobblepot / Il Pinguino, Carmine Falcone e Edward Nashton / Enigmista. Nel momento in cui le prove indicheranno una spietata verità e la portata dei piani del criminale diverrà chiara, Batman dovrà costruire nuovi legami, smascherare il colpevole e imporre la giustizia sull'abuso di potere e sulla corruzione che hanno per troppo tempo piagato Gotham City.