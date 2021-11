The Batman, ecco la nuova trama ufficiale del film con Robert Pattinson

News Cinema

È stata diffusa una nuova sinossi ufficiale di The Batman, il film di Matt Reeves con Robert Pattinson in uscita il 3 marzo 2022.

Il 3 marzo 2022 arriverà finalmente in sala The Batman con Robert Pattinson: il film di Matt Reeves ha avuto una delle lavorazioni più tribolate dell'era Covid, ma è finalmente in dirittura d'arrivo, come peraltro ci ha confermato il bel trailer di qualche tempo fa. Adesso il mistero comincia ad alleggerirsi ulteriormente, perché la Warner Bros ha diffuso una nuova trama ufficiale del lungometraggio. Leggi anche The Batman, il regista e Robert Pattinson: "Non è un'origin story, Bruce sfoga la rabbia"

The Batman, la sinossi del nuovo film con Robert Pattinson

Supponiamo che nel testo ufficiale con la trama di The Batman non ci siano spoiler, ma nel caso siate fan severi e riteniate già un trailer fin troppo esplicativo, forse fareste meglio a fermarvi qui. Per tutti gli altri, ecco cosa ci racconterà The Batman, interpretato anche da Andy Serkis (Alfred), Jeffrey Wright (Gordon), Zoë Kravitz (Catwoman), Colin Farrell (Pinguino), Paul Dano (Enigmista), John Turturro (Falcone) e Peter Sarsgaard.

Due anni trascorsi a pattugliare le strade nei panni di Batman, incutendo timore nei cuori dei criminali, hanno immerso Bruce Wayne nelle ombre di Gotham City. Contando solo su pochi alleati - Alfred Pennyworth, il tenente James Gordon - tra la corruzione di funzionari e figure di alto profilo, il vigilante solitario si è innalzato a unica incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini.

Quando un killer inizia a prendere di mira l'elite di Gotham con una serie di sadiche macchinazioni, una sequenza di indizi criptici spedisce il Più Grande Detective del Mondo in un'indagine nel sottobosco criminale, dove incontra personaggi come Selina Kayle / Catwoman, Oswald Cobblepot / Il Pinguino, Carmine Falcone e Edward Nashton / Enigmista. Nel momento in cui le prove indicheranno una spietata verità e la portata dei piani del criminale diverrà chiara, Batman dovrà costruire nuovi legami, smascherare il colpevole e imporre la giustizia sull'abuso di potere e sulla corruzione che hanno per troppo tempo piagato Gotham City.