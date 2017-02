The Batman: è ufficiale, Matt Reeves dirigerà e produrrà il film

Finalmente, dopo giorni di voci e speculazioni e il recente arresto delle trattative, è fatta: Matt Reeves è ufficialmente regista e coproduttore di The Batman, lo standalone dedicato al personaggio interpretato da Ben Affleck, per la Warner Bros.

Lo Studio ha infatti rilasciato la seguente dichiarazione del suo presidente Toby Emmerich:

Siamo elettrizzati nell'avere Matt Reeves al timone di Batman, il gioiello della corona della nostra serie DC. Le profonde radici di Matt nel cinema di genere e la sua evoluzione come regista capace di creare mondi emnozionanti ne fanno il perfetto filmmaker per guidare il Cavaliere Oscuro nel suo prossimo viaggio

Questa invece la dichiarazione di Matt Reeves

Amo la storia di Batman fin da bambino. È un personaggio iconico e coinvolgente, che mi parla molto da vicino. Sono incredibilmente onorato ed eccitato nel lavorare con la Warner Bros. per portare un epico ed emozionante nuovo approccio al Giustiziere Mascherato sul grande schermo".

Insomma, tutto è bene quel che finisce bene. Probabilmente le incomprensioni tra Reeves e lo Studio riguardavano il controllo creativo e - ovviamente - il cachet concesso al neoregista del cinecomic al quale facciamo il nostro cordiale in bocca al lupo, sperando che non ci siano nel frattempo altri colpi di scena.

Questo il tweet di Ben Affleck che dà il benvenuto nella Batcaverna a Matt Reeves:

Welcome to the Batcave, @MattReevesLA pic.twitter.com/JsB4sGGux2