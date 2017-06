The Batman di Matt Reeves sarà più orientato verso il noir

Impegnato in questi giorni nella campagna pubblicitaria del suo prossimo, attesissimo War - Il pianeta delle scimmie, il regista Matt Reeves si sta rivelando però molto ben disposto anche a parlare del suo prossimo film, The Batman, per il quale ha sostituito Ben Affleck dietro la macchina da presa.

Ecco la dichiarazione di Reeves: "Una delle ragioni per cui sono entrato nel progetto è che avevo per Batman una fascinazione simile a quella per Il pianeta delle scimmie. Vedo un parallelo emotivo tra Caesar e Batman, sono entrambi personaggi torturati interiormente e combattono con sé stessi per trovare il modo di dare la cosa migliore in un mondo imperfetto e in qualche modo corrotto. E' questo aspetto emotivo che mi interessa più di tutto."

La seconda dichiarazione, anche più interessante, riguarda invece il tono che avrà il suo The Batman: "In tutti i miei film quello che cerco di fare in senso quasi hitchcockiano è usare la macchina da presa e la narrazione in modo che il pubblico diventi il personaggio protagonista, o meglio inizi ad empatizzare con il suo punto di vista. Penso che ci sia la possibilità di realizzare una versione vicina al noir di Batman, lavorare sul suo essere un detective. Il suo punto di vista sarà potente e sarà capace di connettere lo spettatore con ciò che succede nella sua testa ma anche nel suo cuore."

Le riprese del film sono state spostate al 2018, poiché reeves sta riscrivendo praticamente la storia intera a cui avevano lavorato Ben Affleck e Jeoff Johns.