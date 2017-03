The Batman con Ben Affleck viene riscritto da zero

Il copione di The Batman sarà riscritto da zero: così riporta Slashfilm, rivelando che il film diretto da Matt Reeves vedrà una completa revisione della sceneggiatura in origine composta da Geoff Johns e Ben Affleck, che ne doveva essere anche il regista prima di mantenere solo il ruolo di Bruce Wayne. Tempo fa si era già vociferato di una riscrittura ad opera di Chris Terrio, che per Affleck aveva scritto Argo, ma da quando Reeves è entrato nei giochi, la Warner si starebbe prestando a una rotta del tutto nuova, concordata con Matt.

La notizia ovviamente avvolge in una nebbia di "forse" tutti gli aggiornamenti riguardanti il contenuto del progetto, dalla partecipazione di Deathstroke al possibile uso dell'Arkham Asylum: negli ultimi lungometraggi da lui diretti, come Apes Revolution e l'imminente War - Il pianeta delle scimmie (in uscita da noi a luglio), Reeves ha voluto sempre partecipare alla stesura del copione, quindi non c'è motivo di pensare che possa fare un'eccezione per questo importante progetto.

La data d'uscita non è chiara, ma di certo il lungometraggio non si girerà prima del 2018.