Ecco il terzo "villain" per Matt Reeves dopo Zoë Kravitz/Catwoman e Paul Dano/Enigmista.

La Warner Brothers e la DC Films stanno per mettere a segno un doppio colpo per quanto riguarda il cast dell’attesissimo cinecomic The Batman. Colin Farrell e Andy Serkis sono infatti entrati in trattative con la major per interpretare rispettivamente il Pinguino e Alfred Pennyworth, fedele maggiordomo di Bruce Wayne/Batman. Se entrambe le star venissero confermate si aggiungerebbero così a un gruppo di attori già notevole che comprende Robert Pattinson nel ruolo dell’Uomo Pipistrello, Zoë Kravitz in quello di Selina Kyle/Catwoman, Paul Dano come Edward Nygma/Enigmista e infine Jeffrey Wright nei panni del Commissario Gordon. Ricordiamo che per il ruolo del Pinguino era stato preso in considerazione anche Jonah Hill, il quale però poche settimane fa ha abbandonato il progetto.

Alla regia di The Batman troveremo Matt Reeves, che tra l’altro ha già collaborato con Andy Serkis dirigendolo nel secondo e terzo capitolo della trilogia de Il pianeta delle scimmie, in cui interpretava Caesar grazie alla tecnica di ripresa in motion capture. Come noto The Batman arriverà nelle sale americane il 25 giugno 2021. Le riprese dovrebbero cominciare nei primi mesi del prossimo anno.

Nei prossimi progetti di Colin Farrell ci sono due film di fantascienza: Voyagers diretto da Neil Burger e l’indipendente After Yang per la regia di Kogonada. Andy Serkis invece si sederà dietro la macchina da presa per Venom 2, mentre tornerà a recitare il ruolo di Capitan Haddock nei due sequel di Tintin confermati qualche tempo fa da Steven Spielberg e Peter Jackson.